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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 09:31 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 09:31

Yalova’da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Yalova’da baba Nizamettin Ölger, tartıştığı 36 yaşındaki oğlu Ramazan Ölger’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokak’ta evlerinin bahçesinde baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmada Nizamettin Ölger, oğlu Ramazan Ölger’e pompalı tüfekle ateş etti. Ramazan Ölger, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri baba Nizamettin Ölger’i gözaltına aldı. Bölgeye Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek çalışma gerçekleştirdi. Ramazan Ölger’in naaşı daha sonra otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger’in, daha önce de babasıyla birçok tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu öğrenildi.

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