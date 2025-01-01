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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 21:23

Burdur’da 88 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, akşam saatlerinde evine gelen yeğeni tarafından hareketsiz halde bulundu. Yedek anahtarla içeri giren yeğeni, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Havva Tortop’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde yaşlı kadının doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi. Tortop’un cenazesi morga kaldırıldı.Burdur’da 88 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, akşam saatlerinde evine gelen yeğeni tarafından hareketsiz halde bulundu. Yedek anahtarla içeri giren yeğeni, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Havva Tortop’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde yaşlı kadının doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi. Tortop’un cenazesi morga kaldırıldı.

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