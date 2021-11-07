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Yaklaşık 100 metreden uçarak taklalar atan araçtan sürücü ve oğlu yara almadan kurtuldu

Yaklaşık 100 metreden uçarak taklalar atan araçtan sürücü ve oğlu yara almadan kurtuldu
07.11.2021 12:00
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Sarıyer'de oğluyla birlikte maratona yetişmek için seyreden cip sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürücü ve oğlu yaklaşık 100 metreden takla atarak yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay saat 09.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Maslak istikametinde meydana geldi. Sabah saatlerinde A.G. oğlu F.M.G ile birlikte 34 AAV 640 plakalı BMW marka cipiyle 43. NKolay İstanbul Maratonu'na yetişmek için yola çıktı. A.G. yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan cip kaldırımı aştıktan sonra ağaca çarpıp taklalar atarak yaklaşık 100 metreden şarampole uçtu. O esnada devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri de kazaya şahit oldu. Maratona girerken şarampole uçtular Aracın uçtuğunu gören polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi istedi. Ardından aracından inen polis memurları aşağı inerek sürücü ve oğlunu kurtarmak istedi. Sürücü A.G ve oğlu kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak yola doğru tırmandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve oğlunu tedbir amaçlı kontrol etti.

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