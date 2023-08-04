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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 18:13 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 18:39

Yakalanmamak için uyuşturucuyu peçeteye emdiren şahıs polisten kaçamadı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan ticari taksideki yolcunun üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yanında bulunan peçetelere uyuşturucu madde emdirildiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacı ile trafikte denetim yapıldı. Denetim sırasında il merkezine giriş yapmak üzere olan bir ticari taksi kontrol amacıyla durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan M.H. isimli şahsın durumundan şüphelenen ekipler arama yaptı. Şahsın üstünde ve yanındaki eşyalarda yapılan aramalarda 66,98 gram metamfetam, 1 adet ecstasy hap, 5 adet peçeteye emdirilmiş kannabinoid, pet şişe içinde 62,93 gram sıvı kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili M.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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