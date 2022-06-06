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Yakaladığı hırsızların peşinden giden adamın başına gelmeyen kalmadı

Yakaladığı hırsızların peşinden giden adamın başına gelmeyen kalmadı
06.06.2022 10:25

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta hırsızlar, bir dükkandan ses sistemini çaldıkları esnada işyeri sahibiyle göz göze geldi. Şahısların peşinden koşarak kamyonete atlayan dükkan sahibi, çalınan eşyasını almak isterken 1'i kadın 4 kişinin olduğu kamyonette darp edildi. Çevredekilerin yardımıyla hırsızlardan kurtularak 5 bin liralık ses sistemine kavuştuğuna sevinen işyeri sahibi, bu sefer de içinde 900 lira olan cüzdanını çaldırdığını fark etti. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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