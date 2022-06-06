Yakaladığı hırsızların peşinden giden adamın başına gelmeyen kalmadı

Esenyurt’ta hırsızlar, bir dükkandan ses sistemini çaldıkları esnada işyeri sahibiyle göz göze geldi. Şahısların peşinden koşarak kamyonete atlayan dükkan sahibi, çalınan eşyasını almak isterken 1'i kadın 4 kişinin olduğu kamyonette darp edildi. Çevredekilerin yardımıyla hırsızlardan kurtularak 5 bin liralık ses sistemine kavuştuğuna sevinen işyeri sahibi, bu sefer de içinde 900 lira olan cüzdanını çaldırdığını fark etti. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.