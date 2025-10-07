Yağışlı yolda kaydı tabelaya çarpıp takla attı: O anlar kamerada

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.D. yönetimindeki 45 UV 912 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin kontrolden çıkarak tabelaya çarptığı anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın hızla savrulup devrildiği anlar dikkat çekti.