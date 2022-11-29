Haberler Yaşam Videoları Yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Yabancı uyruklu bir adam çalışmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
29.11.2022 16:14

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:24
Yangından kurtarılan kedi...
Yaşam 01:31
Ters yöne giren otomobil karşı...
Yaşam 04:29
Yusufeli Barajı'nda sular...
Yaşam 01:12
Sarıyer'de vahşet!
Yaşam 01:17
Malatya'da kuyuya düşen köpek...
Yaşam 03:21
Kayıp Seda Nur her yerde...
Yaşam 01:06
Yol kenarında ölü bulunan...
Yaşam 01:58
Köpeklerden kaçan çocuğun...
Yaşam 01:05
Önce tartıştığı kız arkadaşını...
Yaşam 00:35
Kendini sevdirmek isteyen...
Yaşam 01:27
Park halindeki yük taşıma...
Yaşam 03:26
Bursa'da trafik kazası sonrası...

Gaziosmanpaşa’da yabancı uyruklu bir adam, 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşini iddiaya göre çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü. Olay, geçtiğimiz 25 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45) ile Shakhko Mukhtarova (33) 7 ay önce Türkiye'ye geldi. 2 ay önce iş bularak Şanlıurfa'ya giden Shakhko Mukhtarova bir süre sonra İstanbul Fatih'e döndü. Eşinin döndüğünü öğrenen Abdujalol Umırzokov, Fatih'e giderek eşini Gaziosmanpaşa'daki eve getirdi. Shakhko Mukhtarova burada iş görüşmesi yaptı ardından eşine Şanlıurfa'ya dönmek istediğini ifade etti. Bunu üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdujalol Umırzokov, 3 çocuğunun annesini 10 yıllık eşini bıçaklayıp, bıçağı da pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı koca ise gözaltına alındı. Katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA