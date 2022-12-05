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Yabancı ülke kimlikleri ile yakalanan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Yabancı ülke kimlikleri ile yakalanan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi
05.12.2022 11:19

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Aydın'ın Didim ilçesinden yabancı ülke kimlikleri ile Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de bulunduğu 3'ü çocuk 13 şahıstan emniyette işlemleri tamamlanan 7’si adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mavişehir bölgesinde özel tekne ve buna bağlı bot içerisinde 8 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve ayrıca 1 erkek şahıs olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubayın yer aldığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edildi.

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