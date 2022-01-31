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Virajı alamayan sürücü 25 metrelik uçurumdan uçtu, 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Virajı alamayan sürücü 25 metrelik uçurumdan uçtu, 1’i ağır 4 kişi yaralandı
31.01.2022 17:06

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda virajı alamayan sürücü, otomobili ile 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kumluca ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Kumluca yönüne gelen Özay Aydın idaresindeki 35 AIC 746 plakalı otomobil, Kumluca Devlet Hastanesi yakınlarında yağmur nedeniyle yolun kaygan olması sonucu virajı alamadı ve 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşlar, 112 acil ihbar hattını aradı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Özay Aydın (39), Dilek Aydın (21), İrem Aydın (18) ve Burak Aydın (12) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile ilçedeki özel hastane ve devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Burak Aydın’ın Antalya’da bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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