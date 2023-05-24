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Vincin çarptığı üst geçitteki çocuk böyle aşağıya düştü I Video

Vincin çarptığı üst geçitteki çocuk böyle aşağıya düştü I Video
24.05.2023 21:12

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Konya’da bir vincin yaya üst geçidine çarpması sonucu üst geçitte bulunan çocuğun aşağıya düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çataltömek Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi ile Küçük Kumköprü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adliye istikametinden Karaman Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Cengizhan U. idaresindeki 42 DJ 468 plakalı vinç, Yaşar Doğu Üst Geçidi'ne çarptı. Bu sırada üst geçitte yürüyen 11 yaşındaki F.K.Ç. çarpmanın etkisiyle kopan beton parçalarıyla birlikte üst geçitten aşağıya düştü. Kopan beton parçaları yoldan geçen M.K. idaresindeki 06 FR 8230 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 42 ANC 216 plakalı otomobile de çarptı. Olayda yaralanan F.K.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun düşme anı kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, üst geçit üzerinde çocuğun yürüdüğü sırada vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalarla birlikte aşağıya düştüğü görülüyor.

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