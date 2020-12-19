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VİDEO: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok

VİDEO: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler çok mutlu: Almanya'da böyle bir şey yok
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Türkiye'deki koronavirüs salgınında hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanırken ülkemize gelen turistler ise bu yasaktan muaflar. Yasaktan muaf olan turistler Antalya'da denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. Kısıtlamadan muaf tutulduklları için çok mutlu olduğunu belirten bir turist ise "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.


İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken Deniz Polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf tutuldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren turistler Türkiye için "Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya'da böyle bir şey yok" dedi.

Korona virüse (Covid-19) karşı önlem olarak cuma günü akşamı başlayan ve hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalyalı vatandaşların uyduğu görülürken kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü kentte, yabancı turistler denize girdi, bol bol güneşlendi ve yürüyüş yaptı.

Deniz polisi kıyıya yanaşarak kimlik sorgulama yaptı
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. Ekipler, botla sahile yanaşıp tek tek denize giren ve sahilde güneşlenen kişilerin kimliklerini kontrol etti.

"Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye çok daha tedarikli"
Sahilde deniz keyfi yapan Alman vatandaşı Arden Battalbaş, kısıtlama uygulamasından memnun olduğunu dile getirerek, "Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, onlara göre Türkiye çok daha tedarikli. Ben Alman vatandaşıyım Minch'te yaşıyorum. Turistlere sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olmadığını öğrenince şaşırdık. Burada turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Hijyen konusunda da çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum, Almanya'da böyle bir şey yok." dedi.

Deniz keyfi yapan Alman turistlerden Daria Babich de "Türkiye ve Antalya çok güzel, herkes gelsin" ifadesini kullandı.

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