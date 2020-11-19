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VİDEO HABER: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 1. dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak

VİDEO HABER: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 1. dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak
19.11.2020 16:35
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'inci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.


Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar ile ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"1. DÖNEM SINAVLARINIZ 31 ARALIK'TAN SONRA YAPILACAK"
Bakan Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1'inci dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık&#39;tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam👏

&mdash; Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 19, 2020

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