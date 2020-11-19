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VİDEO HABER: Gaziantep'te 24 saat süren dev operasyon: Narko Şahin-27'e 579 polis katıldı

VİDEO HABER: Gaziantep'te 24 saat süren dev operasyon: Narko Şahin-27'e 579 polis katıldı
19.11.2020 10:47
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Son dakika haberine göre, Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 579 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.


Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 579 polisin katılımıyla 24 saat süren "Narko Şahin-27" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı.





İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde önceden belirlenen 30 adrese dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Özel harekat ekipleri, cadde ve mahallenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı ve 24 saat süren operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 180 gram esrar, 2 kilo 228 uyuşturucu madde, 1 kilo 90 gram eroin, 12 gram kokain, 441 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.




OPERASYON DÜN BAŞLATILMIŞTI
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Dün, Hoşgör Mahallesi ve İnönü Caddesi'nde "Narko Şahin-27" operasyonu başlatılmıştı.

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