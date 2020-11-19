Haberler Video Yaşam Videoları VİDEO HABER: Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

VİDEO HABER: Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

VİDEO HABER: Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
19.11.2020 18:27
Ana Sayfa 00:40
Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Ana Sayfa 00:45
Akın Akınözü diziden ayrılıyor...
Ana Sayfa 02:10
''PKK'nın defteri önümüzdeki...
Ana Sayfa 00:30
O ülkedeki Gübre Festivali'nde...
Ana Sayfa 03:31
Merkez'in faiz kararı...
Ana Sayfa 02:06
Okullarda yüz yüze eğitim...
Ana Sayfa 01:04
ATM'den çektiği 50 TL servet...
Ana Sayfa 00:12
Genç şarkıcı maganda ateşiyle...
Ana Sayfa 01:54
Gaziantep'te dev operasyon: 24...
Ana Sayfa 01:28
Dehşet anları kamerada: Baba...
Ana Sayfa 04:18
Binbir zahmetle üretiliyor,...
Ana Sayfa 00:57
DHKP/C'ye büyük şok! Kıskıvrak...

Son dakika haberleri... Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatı bulunduğu iddiası ile yakalanan 4 kişi tutuklandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Yaşam Videoları