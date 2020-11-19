Kasım ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 56 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs vakaları dünya genelinde tam bitti derken yeniden yükselişe geçti. Dünyayı adeta ele geçiren koronavirüsü durdurmak için yapılan aşı çalışmalarında güzel haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında Uğur Şahin tarih verdi. Peki geliştirilen aşının dağıtımı ne zaman olacak? Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı? Pfizer ve BioNTech’in aşısı ne kadar etkili? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünya koronavirüs salgınının pençesinde mücadele etmeye devam ederken virüsü yenecek aşılarla ilgili üst üste gelen iyi haberler tüm insanlığa umut olmaya devam ediyor.

Dün, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı ortaya çıktı. Uğur Şahin Reuters'a yaptığı son dakika açıklamalarda aşının dağıtım tarihiyle ilgili açıklama yaparak heyecanı bir daha yükseltti.

DÜNYAYA YENİ YIL HEDİYESİ

Uğur Şahin, Reuters'a verdiği demeçte %95 etkili olduğu ve ciddi yan etkilerinin bulunmadığı belli olan Kovid-19 aşısının onayının, her şey yolunda giderse Aralık ayının ortasında alınacağını ve dağıtıma da yılbaşından önce başlanacağını duyurdu.

Uğur Şahin bunu 'Aşımız dünyaya yeni yıl hediyesi olacak' sözleriyle duyururken Pfizer bu yıl bitmeden 25 milyon kişiye yetecek 50 milyon doz aşı üreteceklerini, 2021 yılında ise bu sayıyı 1 milyar 300 milyona çıkaracaklarını açıkladı.

Dünya koronavirüs salgınına diz çökmüş ve hemen her ülkede rekor sayıda vaka artışları görülmeye başlamışken aşı çalışmalarıyla ilgili arka arkaya gelen sevindirici haberler tüm dünyada heyecan yarattı.

Bugüne kadar 1 milyon 343 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "gizemli bir solunum yolu hastalığı" şüphesiyle tespit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Aşıdan gelen sevindirici haberse böylelikle virüsün hayatımıza girmesinden 1 yıl sonrasına denk geldi.

PFIZER/BIONTECH AŞISI %95 ETKİLİ!

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının %95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı. Bu oran şimdiye kadarki aşı çalışmalarında elde edilmiş en yüksek koruyuculuk oranı olarak dikkat çekiyor.

ACİL KULLANIM ONAYI ALINACAK

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

Devam eden üçüncü aşama testlerden alınan son verilere göre aşı, tüm ırklarda ve etnik gruplarda aynı oranda başarılı bir şekilde işe yarıyor.

Veriler dünya genelinde 41 bin kişiye ikişer doz aşı yapılan testlere dayanıyor.

Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.

Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kurulmuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu söylemişti.

ÖNEMLİ YAN ETKİSİ YOK

İlaç üreticisi, Alman ortağı BioNTech ile geliştirilen aşının etkinliğinin yaş ve diğer veriler arasında tutarlı olduğunu ve önemli yan etkilerin olmadığını belirtti.

Pfizer bu durumun aşılamanın dünya çapında yaygın olarak uygulanabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi.

65 YAŞ ÜZERİNDE DE BÜYÜK KORUMA SAĞLIYOR

Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde etkililik % 94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi.

Aşılananların % 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların %3,7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.

Pfizer, aşıyı ABD'de acil kullanım için denetleyici kurumların onayına sunacağını duyurdu.