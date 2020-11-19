Son dakika haberine göre, Adana'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi Güvendik (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayıp hayatına son verdi.

Adana'da psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ezgi Güvendik (23), 11'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayıp hayatına son verdi. Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'ndaki apartmanda gerçekleşti.









PENCERESİNDEN ATLADI

Ailesiyle birlikte 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede oturan Ezgi Güvendik, odasının penceresinden atladı. Sesi duyup dışarı çıkan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz yatar halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.









YAKINLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güvendik'in öldüğü belirlendi. Genç kızın annesi, kız kardeşi, dedesi ve diğer yakınları, cesedin başında gözyaşları döktü.













PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Güvendik'in cesedi, polisin ve savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.













OLAYIN AYDINLATLMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gece yarısı meydana gelen üzücü olayın ardından feci ölümün aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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