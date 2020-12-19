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VİDEO: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

VİDEO: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Yurt içi ve yurt dışındaki bölücü terör örgütü PKK'yla etkili mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST"
Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/hgW5ry3Pdu

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020

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