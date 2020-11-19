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Vicdansızlar! Samsun'da yavru köpeğin bacaklarını kestiler...

Vicdansızlar! Samsun'da yavru köpeğin bacaklarını kestiler...
19.11.2020 20:25
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Samsun Havza'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Bir köpek 2 bacağı kesilerek ölüme terk edildi. Dehşete düşüren olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için 100 kişilik ekip kuruldu. 2 bacağı kesilmiş yavru köpeği A Haber ekibi trafından görüntülendi.


Samsun Havza'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Bir köpek 2 bacağı kesilerek ölüme terk edildi. Dehşete düşüren olay sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için 100 kişilik ekip kuruldu. 2 bacağı kesilmiş yavru köpeği A Haber ekibi trafından görüntülendi.
Yaşam Videoları