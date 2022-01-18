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Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi, o anlar kameraya yansıdı

Vicdansız sürücü köpeği göz göre göre böyle ezdi, o anlar kameraya yansıdı
18.01.2022 12:29

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, sürücüsü öğrenilemeyen cip tarafından ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin köpeği gördüğü halde hızını kesmediği, göz göre çarptığı anlar yer aldı. Olay, 14 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks cipi ile seyir halinde olan kimliği tespit edilemeyen şüpheli, sokak ortasında gördüğü köpeği ezdi. Sokak köpeğinin ezildiği anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cipin hızla geldiği, sürücünün önünde sokak köpeği olmasına rağmen hızını kesmeden göz göre göre onu ezdiği anlar yer aldı. Sokak köpeğini ezip yoluna devam eden şüpheli ise kayıplara karıştı.

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