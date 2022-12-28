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Vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti! Olay, Serik ilçesi Orta Mahallesi Kız Deresi Parkı'nda meydana geldi

Vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük çekti! Olay, Serik ilçesi Orta Mahallesi Kız Deresi Parkı'nda meydana geldi
28.12.2022 17:35

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Olay, Serik ilçesi Orta Mahallesi Kız Deresi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce tartışma yaşanan iki genç kız cadde üzerinde karşı karşıya gelerek önce tartıştı, sonra kavga etmeye başladı. Birbirlerini saçlarından tutarak sürükleyen genç kızlardan biri, bir süre sonra yere düştü. Daha sonra ise diğer genç kız, arkadaşının yine saçından tutarak yumrukladı. Kavga eden genç kızların arkadaşları, kızları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Diğer taraftan şehir merkezinde ise pazarcı esnafı ile trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki kavga vatandaşların da araya girmesiyle son buldu.

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