RAMAZAN İMSAKİYE
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Van’da yaşanan kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Van’da yaşanan kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı
05.04.2022 09:19

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Van’da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı “Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık” olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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