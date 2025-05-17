Van’da trafik kazası: Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesi TOKİ yolu Seyir Terası yakınlarında, N.K. yönetimindeki 34 TY 8139 plakalı Toyota Corolla otomobil, seyir halinde iken bir minibüsü solladığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazanın ardından bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.