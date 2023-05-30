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Van'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Van'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti
30.05.2023 17:25

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Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Yaşam Videoları
Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Hazreti Ömer Camisi'nin yanındaki Dabbağoğlu Parkı'nda meydana geldi. Kimliği açıklanmayan saldırgan, bilinmeyen bir sebepten dolayı parkta bulunan N.U. isimli şahsa silahla ateş açtı. Ağır yaralanan N.U., bölgeye gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçarken cep telefonu görüntülerine yansıyan ve bir kişi tarafından demir çubukla kafasına vurulan saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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