Van’da sele kapılan genç kızın görüntüleri yürek dağladı! İşte o anlar…

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 5 ev yıkıldı. Sel felaketinde kapıldığı sulardan son anda kurtulan Kader Yurtseven isimli genç kızın görüntüsü tüyleri diken diken etti. Detaylar haberimizde…

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel sularına kapılan Kader Yurtseven'in kurtarıldıktan sonraki hali ise yürek burktu.

GENÇ KIZ SON ANDA KURTULDU

Evinin önünde duran Kader Yurtseven'in (22) ise sel sularına kapanmasına neden oldu. Çevredekilerin müdahalesi ile Yurtseven son anda kurtarıldı. Ölüm tehlikesi atlatan Yurtseven'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bir minibüsü sürükleyip, ahırlara büyük zarar veren ve 2 büyükbaş hayvanın ölmesine neden olan selin ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başka Vekili Asım Solak da Esenyamaç mahallesine gelerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan Solak, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, zarar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını, mağdur olan vatandaşların ise yurtlara yerleştirileceğini belirtti. Kaymakam Solak, mahalledeki incelemelerin sürdürürken, UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri ise bölgede çalışma başlattı.

VALİLİK: HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR

Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen selle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Bölgedeki sağanak yağışların çarşamba gününden beri etkili olduğunu belirten valilik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Yaşanan sel olaylarında can kaybının olmadığının da belirtildiği yazılı açıklamada, "Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi'ne ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.