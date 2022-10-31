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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklandı
31.10.2022 09:20

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 13 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.

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