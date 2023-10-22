SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 21:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 21:45

Van'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine giden 23 AB 517 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan 65 AAY 907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
22.10.2023Pazar
Ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı
22.10.2023Pazar
Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı
22.10.2023Pazar
Bartın'da kapana yakalanan ayı 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
22.10.2023Pazar
Sazlıbosna Gölü’nün kenarını poligona çeviren 2 şüpheli yakalandı
22.10.2023Pazar
Bunlar da Var
A Haber ekranlarında soykırım anbean kaydedildi! Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis: Saldırı altındayız 00:57
Canlı yayında soykırım anbean kaydedildi!
22.10.2023Pazar
Günlerdir kara saldırısı için hazırlık yapan soykırımcı İsrail ordusuna siyasi kademe onay vermedi! Peki neden onay verilmedi? 00:17
Soykırımcı İsrail askerleri korkuyor!
22.10.2023Pazar
Orta Doğu’da gerilim yükseliyor! Çin Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’e 6 savaş gemisi konuşlandırdı 03:07
Çin'den ABD'ye gözdağı!
22.10.2023Pazar
New York’ta Filistin’e destek gösterisi düzenlendi! 00:41
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi!
22.10.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA