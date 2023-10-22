Van'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Tatvan karayolu Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine giden 23 AB 517 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan 65 AAY 907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.