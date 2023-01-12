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Van'da keçilerini otlatmaya giden gencin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Van'da keçilerini otlatmaya giden gencin 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
12.01.2023 20:57

OTOMATİK OYNAT

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Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi'nde ikamet eden Mazlum Tanış (23), 2 gün önce keçi sürüsünü otlatmaya götürdü. Tanış'ın akşam eve dönmediğini fark eden ailesi ve yakınları Mazlumu aramaya çıktı. Aramalarda sonuç alamayan yakınları durumu jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirdi. Dün sabah saatlerinde jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından Tanış'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışmaları başlattı. İlk gün sonuç alınmayınca ekipler bu gün sabah saatlerinde civar mahallelerden gelen vatandaşların desteğiyle tekrar arama çalışmasını başlattı. Akşam üstü Mazlum Tanış'ın cansız bedeni kayalıklar arasında bulunarak Çatak Devlet Hastanesine getirildi.

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