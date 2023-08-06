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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 22:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 23:17

Van'da hamile kadın Skorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Çatak ilçesine bağlı Dalbastı Mahallesi Altın Çeşme bölgesinde ikamet eden Saadet Tinç (33) isimli hamile kadının rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hastanın durumu göz önüne alınarak Van Emniyet Müdürlüğünden sikorsky helikopter talep edildi. Talep üzerine hemen havalanan helikopter, Altın Çeşme bölgesinde 8. gebeliği olan hasta kadını alarak Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü apronuna getirdi. Burada hazır bekletilen UMKE ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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