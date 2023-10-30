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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 08:52 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 09:00

Van’da ''Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 6 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır” denildi.

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