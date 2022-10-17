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Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 3 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 3 organizatör tutuklandı
17.10.2022 08:56

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Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 3 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 10-16 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca ise el konulmuştur” denildi.

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