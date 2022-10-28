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Van İpekyolu'nda fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı! 5 Kadın...

Van İpekyolu'nda fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı! 5 Kadın...
28.10.2022 12:42

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Van'da polis ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 kişi tutuklanırken, 5 mağdur kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaşam Videoları

Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklanırken, 5 mağdur kadın ise yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için 'Fuhuş, Fuhuşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"İlimiz İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna gerçekleştirilen operasyonda; 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Operasyonda ayrıca 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir"

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