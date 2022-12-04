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Van Edremit'te bir elma ağacı Aralık ayında çiçek açtı, görenler hayrete düştü

Van Edremit'te bir elma ağacı Aralık ayında çiçek açtı, görenler hayrete düştü
04.12.2022 09:58

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Van’ın Edremit ilçesindeki kırsal bir mahallede Aralık ayında çiçek açan elma ağacı görenleri hayrete düşürdü. Edremit ilçesine bağlı Ayazpınar Mahallesi kırsalında bir çiftliğin bahçesinde bulunan 3 yıllık elma ağacı çiçek açtı. Bahçede çalıştığı sırada elma ağacının çiçek açtığını ve bunun yanı sıra çok sayıda çiçek tomurcuğunu gören Vehbi Turgut isimli çiftçi, büyük şaşkınlık yaşadı. Aralık ayında daha önce bir ağacın çiçek açtığını görmediğini belirten çiftçi Turgut, durumun hayret verici olduğunu söyledi.

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