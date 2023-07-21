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Valizin içerisinden 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde çıktı

Valizin içerisinden 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde çıktı
21.07.2023 20:45

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İstanbul’dan Trabzon’a getirilen 11 kilo 900 gram uyuşturucu maddesi otobüsün bagajında bulunan valizde yakalandı.

Yaşam Videoları
Alınan bilgiye göre, Trabzon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir otobüsün bagaj kısmında Narkotik köpeği Atlas ile yapılan aramada bir valiz içerisinde piyasa değeri, 5 milyon dokuz yüz elli bin TL değerinde olan 20 paket halinde 11 Kilo 900 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekipler içerisinden Uyuşturucu çıkan valizin İstanbul'dan Ö.A. isimli şüpheli şahıs tarafından otobüse verildiği, ayrıca kentte de valizin S.G. isimli şüpheli şahsın alacağı tespit edildi. Şüpheli şahıslar Narkotik timlerince düzenlenen operasyonla yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
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