Valilik duyurdu! Sultangazi'de bir apartmanın duvarına 'Gebereceksiniz' yazan kadın gözaltına alındı! 17.12.2019 10:19

İstanbul Valiliği, Sultangazi’de bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan “Gebereceksiniz” yazısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Valilik, aynı apartmanda yaşayan bir kadının gözaltına alındığını duyurdu.

Sultangazi'de bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili, aynı apartmanda yaşayan bir kadın gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Sultangazi ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilirken, kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin, ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan ettiği bildirildi.