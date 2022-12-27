Vali Seddar Yavuz: "405 kilogram 290 gram eroin, 304 kilogram 978 gram esrar, 247 kilogram 356 gram kokain, 23 kilogram 419 gram metamfetamin ele geçirildi"

Vali Seddar Yavuz, 1 Ocak-27 Aralık 2022 tarihleri arasında yürütülen uyuşturucu mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Yavuz, yılbaşında vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan önlemleri paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve istihbarat birimlerine başarılı çalışmaları için teşekkürlerini sunan Vali Yavuz, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bu yıl 5 bin 163 operasyon gerçekleştirildiğini, 7 bin 304 şüphelinin gözaltına alındığını ve 707 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.



"İradeli bir çalışma ortaya koyduk"

Vali Seddar Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda 405 kilogram 290 gram eroin, 304 kilogram 978 gram esrar, 247 kilogram 356 gram kokain, 23 kilogram 419 gram metamfetamin, 20 kilogram 418 gram bonzai, 144 kilogram 448 gram skunk, 26 kilogram 406 gram afyon sakızı, 235 bin 307 ecstasy, 2 bin 938 sentetik ecza ve 6 bin 429 kenevir bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelenin bir boyutu güvenlik boyutudur. Yani piyasaya arz edilmek üzere yurt içinden ve yurt dışından gelen emvalinin engellenmesi, yakalanmasıdır. Bu süreçte iradeli bir çalışma ortaya koyduk. Çocuk ve gençlerimizin uyuşturucuya hiç alışmaması, denememesi için yapmamız gereken çalışmaları hep beraber planlıyor ve bunları hayata geçirmeye gayret ediyoruz."



"Çocuklarımıza doğru rol ve model olmanızı hepinizden bekliyoruz"

Valilikçe yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi çerçevesinde sık sık çocuklarla bir araya geldiğini ifade eden Vali Yavuz, son olarak Dilovası'nda temaslarda bulunduğunu söyledi. Gördüğü manzaradan mutluluk duyduğunu vurgulayan Yavuz, "Evlatlarımızın çeşitli spor alanlarına yönlendirildiği, özellikle müzik, sanat gibi görsel sanatlara ilgi duyduklarını gördük. Ayrıca psikolojik destek faaliyetlerinin artarak devam ettiğini de müşahede ettik. Projemizin amacının temelde sevgi ve şefkat yoksunluğundan kaynaklanan, sosyal kültürel ve psikolojik dezavantajlı durumları ortadan kaldıracak, kişilik gelişimlerini sağlayacak, sorun çözme becerisini kazandıracak dahası kendisine saygıyı artıracak bir yaklaşımı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede ilimizde 17 bin çocuğumuz bulunuyor. Çocuklarımıza doğru rol ve model olmanızı hepinizden bekliyoruz" diye konuştu.



"Yaklaşık bir ton alkol ele geçirildi"

Yılbaşında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gereken tedbirlerin alındığını kaydeden Vali Seddar Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Valiliğimizin koordinasyonunda belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz de vatandaşlarımızın huzur içinde bir yılbaşı geçirmeleri için gerekli her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Bu anlamda halkımızın alışveriş yaptığı yerlerde otogar, istasyon, tramvay duraklarında en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alacağız. Ekiplerimizin sayısını artıracağız. Devriye ve nöbet hizmetlerini artıracağız. Gıda güvenliği için kontrollerimizi artırıyoruz. İl Tarım Müdürlüğü tarafından kaçak, sahte içki üretimi ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak, yılbaşı gecesi dahil sahte, bandrolsüz içki satanların tespit edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Bu hafta içerisinde bir tona yaklaşık sahte alkol üretiminde kullanılacak alkolü yakaladık."



"İtfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek"

Vali Yavuz, toplu taşıma araç seferlerinin sürekli sağlanması amacıyla planlamaların yapılacağını da belirterek, "İtfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve vatandaş müracaatları da açık tutulacaktır. Yılbaşında halkın sağlık problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kurumlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama gerçekleştirilecektir. Elektrik arızalarına önceden anında müdahale için SEDAŞ il koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip görevlendirilecektir. Yerleşim yerleri arasında iş yerleri ve apartmanlar altlarında sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri satışı yapılan bayilerin herhangi bir tehlike arz etmemeleri için mevzuatta belirlenen ve bulundurmaları gereken tüp miktarının aşıp aşmadıkları ile tehlike arz edip etmedikleriyle ilgili gerekli kontroller, belediyeler ile sanayi ve teknoloji il müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Yine yılbaşında meydana gelecek sel, su baskını aşırı kar yağışı, fırtına, yangın ve benzeri doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık olması için afet ve acil durum müdürlüğü, karayolları şube şefliğiyle ilgili planlama yapılacak" dedi.