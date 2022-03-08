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Uyuşturucuların zulalandığı yer herkesi şaşırttı

Uyuşturucuların zulalandığı yer herkesi şaşırttı
08.03.2022 12:28

OTOMATİK OYNAT

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Sakarya’da polis ekiplerince bebek bezi içerisinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik il genelinde operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonda M.M. ve eşi F.M. (K) isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda çocuk bezi poşeti içerisinde 406 gram metamfetamin maddesi ile 407 adet uyuşturucu ectstasy maddesi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan çiftten M.M. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi F.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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