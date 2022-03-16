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Uyuşturucu zanlısını elindeki "kaplan" dövmesi ele verdi

Uyuşturucu zanlısını elindeki "kaplan" dövmesi ele verdi
16.03.2022 15:08

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte araçta uyuşturucu satan zanlı, elindeki ‘kaplan’ figürlü dövmeden yakalandı. Zanlının, uyuşturucuyu kız arkadaşının iç çamaşırında sakladığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart’ta ilçeye bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki bir otomobilde kaplan dövmeli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve söz konusu maddeyi araçta yer alan yabancı uyruklu kadının iç çamaşırlarına sakladığı ihbarını aldı. Polis ihbarcıyla irtibata geçerek zanlıların eşkalini sordu. Uyuşturucu tacirlerinden erkek olan kişinin ‘kaplan’ dövmeli olduğu bilgisi alındı. 5 gün boyunca devam eden yakın takibin ardından şüpheli otomobil 14 Mart’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde durduruldu. Otomobil içerisinde bulunan Erkan B. (31) ve yabancı uyruklu olduğu ifade edilen D.E. (23)adlı kadın gözaltına alındı.

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