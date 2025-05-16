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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem: Uzaktan kumandalı gizli bölmeden uyuşturucu çıktı
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Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz yöntem: Uzaktan kumandalı gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:52:16

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini gözler önüne serdi. Alibeyköy Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, uzaktan kumandalı mekanizmayla açılan gizli bölmeden uyuşturucu madde çıktı.

5 Mart'ta Silahtarağa Caddesi'nde seyir halindeki şüpheli araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu. Araçtan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesi üzerine araçta arama yapıldı. Araçta bulunan E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, incelemelerde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Polis ekipleri araç içinde bir uzaktan kumanda buldu. Kumandanın düğmelerine basıldığında, arka koltuğun sırt dayama kısmının arkasına gizlenmiş özel bir bölmenin açıldığı tespit edildi. Söz konusu gizli bölmeden 564 gram marihuana, bir cep telefonu ve 1.800 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu tür tekniklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

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