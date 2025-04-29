SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı
Haberler Yaşam Videoları

Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:57:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.


Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.


Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de kıraathaneye silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı
29.04.2025Salı
Osmaniye'de ticari araç tıra çarptı: 4 yaralı
29.04.2025Salı
Kastamonu’da kötü kokuların geldiği evde 85 yaşındaki kadın ölü bulundu!
28.04.2025Pazartesi
Aksaray’da aile içi trajedi: Emekli astsubay eşini vurduktan sonra intihar etti!
28.04.2025Pazartesi
Çankırı’da hastane inşaatında kule vinçten düşen işçi hayatını kaybetti!
28.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti! 02:45
Takside dehşet anları: İngiliz boksör taksiciyi hastanelik etti!
28.04.2025Pazartesi
Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy İstanbul’daki 6.2’lik depremi nasıl bildi? A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: Adalar fayı ölü bir fay. 04:55
"Adalar fayı ölü bir fay."
28.04.2025Pazartesi
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı? 07:31
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete!
29.04.2025Salı
Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy İstanbul’daki 6.2’lik depremi nasıl bildi? A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: 7.2’lik deprem için 350 km fay lazım. 03:05
"7.2'lik deprem için 350 km fay lazım."
28.04.2025Pazartesi
CANLI YAYIN