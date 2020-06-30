Uyuşturucu örgütüne büyük darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, yakalandılar

30.06.2020 14:59

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul emniyet müdürlüklerinin koordinesinde İstanbul'da 64 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında kırmızı bültenle aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 'Örgütlü olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 'Suçtan Elde Edilen Gelirlerden Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçları kapsamında yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 54 ikamet adresi ve 10 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında kırmızı bülten ile aranan Nejat D. ve Çetin G. isimli örgüt liderinin de olduğu toplam 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, gizli bölmelerde çok miktarda dolar, euro, sterlin, altın ile bol miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca söz konusu örgüt mensuplarına ait 20 adet lüks araca el konuldu.

Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç/Sabah