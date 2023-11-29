Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, Ş.B. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile 'dur' ihtarı çekti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.B. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, uygulamadan kaçarken aracın polise çarptığı görüntülerde Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.