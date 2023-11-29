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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 19:20 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 20:02

Uygulamadan kaçarken polise böyle çarptı: Sürücü tutuklandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak polise çarptıktan sonra kaçan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O anlar da kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, Ş.B. yönetimdeki 38 AJB 335 plakalı otomobile 'dur' ihtarı çekti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ş.B. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ş.B. tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, uygulamadan kaçarken aracın polise çarptığı görüntülerde Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

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