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Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi

Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi
19.06.2022 20:04

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığı görünen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin kontrolleri sonrası 2 vatandaş olay yerinden ayrıldılar.

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