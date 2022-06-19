Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uyarılara rağmen denize giren ve rip akıntısına kapılan 2 vatandaş son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığı görünen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin kontrolleri sonrası 2 vatandaş olay yerinden ayrıldılar.