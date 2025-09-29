Usta yazar Yavuz Bülent Bakiler'e veda

Yardıma gittiği komşusunun 200 bin TL'lik altılarını çalmıştı: Kadının altınları kuyumcuya satma anı kamerada

Tekirdağ’da işçi servisi ile kamyon çarpıştı

Çanakkale'de acı olay! Kamyonet sürücüsü doğum gününde yaptığı kazada hayatını kaybetti