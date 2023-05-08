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Üsküdar’da tüneli kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere 4 bin 518 TL ceza

Üsküdar’da tüneli kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere 4 bin 518 TL ceza
08.05.2023 18:46

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Üsküdar'da tünel içerisinde yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan sürücüler yakalandı. 4 sürücüye toplamda 4 bin 518 TL ceza kesildi. Üsküdar ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yer alan tünel içerisinde geçtiğimiz günlerde asker konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatıp, eğlence yapan şahısların yer aldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; görüntülerde yer alan araçların sürücülerinin H.A., K.Y., Y.T. ve Ç.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

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