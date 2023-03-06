Üsküdar’da lüks villa alev alev yandı

Üsküdar’da lüks villanın çatı kısmında başlayan yangın tüm villayı sardı. Alevlere teslim olan villada can kaybı yaşanmazken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Çamlıktepe Caddesi üzerinde bulunan villada yangın meydana geldi. 2 katlı villanın çatı kısmında başlayan yangın bütün villayı sardı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, villada büyük çapta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan villa çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.