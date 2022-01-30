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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı!

Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı!
30.01.2022 06:22 - Son Güncelleme: 30.01.2022 06:43

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil hareket halinde bulunan taksiye çarparak durarken, taksi sürücüsü yaralandı.

Yaşam Videoları

Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeritten gelen taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DGS 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle Takla atan otomobil karşı istikametten gelen 34 TFL 10 plakalı taksiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan taksi sürücüsü tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Nuh Kuyusu Caddesi Kadıköy istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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