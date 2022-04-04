RAMAZAN İMSAKİYE
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Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Üsküdar'da Haydarpaşa Limanı açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
04.04.2022 16:55

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Üsküdar’da Haydarpaşa Limanı açıklarında yanaşma manevrası yapan 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan gemi, römorkörler ile çekilerek kurtarıldı. Üsküdar’da saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, Mısır’dan İstanbul’a gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang isimli, Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi, Haydarpaşa Limanında yanaşma manevrası yaptığı sırada karaya oturdu. Karaya oturan gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörleri, KEGM-3 botu, Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adam ekibi sevk edildi. Karaya oturan gemi, bölgede yapılan çalışmalar sonucunda römorkörler ile çekilerek kurtarıldı.

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