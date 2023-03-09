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Üsküdar’da Eski Sevgilisini Öldürüp Aynı Silahla İntihar Etti

Üsküdar’da Eski Sevgilisini Öldürüp Aynı Silahla İntihar Etti
09.03.2023 00:29 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:51

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Manisa’da acı olay!

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak’ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin(27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)’yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti. İçin evine girmek üzere olan Atmaca’ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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