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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:11 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:17

Üsküdar'da çıkan yangın nedeniyle bir bina tahliye edildi

Üsküdar'da bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yangının çıktığı bina polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Olay, saat 23.00 sırlarında İstanbul Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesi, Doğramacı Mehmet Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede oturan kişiler çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın bir anda tüm daireyi sardı. Evde oturan kişiler dışarıya kaçtı. Apartmanda oturan kişiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerinde apartman sakinleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri yangının çıktığı binayı tahliye ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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