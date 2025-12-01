PODCAST CANLI YAYIN
Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı!

Üsküdar'da tadilat halindeki ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

TADİLAT HALİNDEKİ AHŞAP BİNADA GECE YARISI YANGINI

Yangın, saat 00.00 sıralarında Kısıklı Mahallesi Büyük Çamlıca Caddesi'nde tadilat halindeki ahşap binada çıktı. Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ALEVLER KISA SÜREDE BİNAYI SARDI

Alevler hızla tüm binayı kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri hazır bekledi.

1 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada hasar meydana geldi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

